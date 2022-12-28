51歲資深女星郁方和「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚16年，育有2子1女，經常在臉書分享家庭生活，近日聖誕節她透露帶女兒到信義區感受佳節氣氛，豈料發生手機遺失的意外，她心想是老天爺給的徵兆「該換手機了吧」，回家之後，老公卻做了一件事，雖然是好事一樁，但換手機的願望恐怕落空了。

郁方28日在臉書發文，開頭便寫下：「台灣最美的風景是人！這句話無庸置疑」，她表示聖誕節前一天，難得到信義區進行母女小約會，沒想到經過百貨公司時，因為見到路邊有人在拍照，快步通過之下，疑似手機從口袋掉出來，等發現的時候手機已經不見很久了。此時她心裡想的是：「這⋯⋯該不會是老天爺給我一個徵兆～～～該換手機了吧！！」並不停糾結「到底該換14？還是等15呢？」

不過，等她回家後，才得知有好心路人把手機撿到百貨公司櫃台，正巧老公打電話給她，順便幫她把手機拿回來。老公好奇問：「妳發現手機不見，不會自己打電話給自己嗎？」郁方回：「我要去哪裡找電話？現在又沒有路邊的電話筒，路人到底誰會借我？請問有個路人跟你借手機，你會借嗎？」並說當時自己沒有化妝，既戴口罩又戴眼鏡，不可能有人認得出她。

郁方表示她的素顏狀態不會有人認得。(圖/郁方 FB)

郁方表示，儘管很慶幸找回來手機，但她內心想法是「那我什麼時候可以換手機？」，並透露一路上都在煩惱這個問題，對此，網友們紛紛笑回：「怎麼感覺找回來比較煩惱？！哈哈」、「要買！這樣掉了一支還有一支可以打電話找手機」、「如意算盤被識破了」、「哈哈哈~超可愛的妳，是想換手機啊」。