國發會今（28）日召開淨零轉型階段目標及行動記者會，就12項關鍵戰略做具體說明。在綠色金融方面，金管會指出，將先督促企業做排碳資訊揭露，後續再訂定減碳目標，上市上櫃公司將於2029年全面完成碳排查確信（查證），其中資本額100億元以上上市櫃公司及鋼鐵、水泥業，須於2024年完成確信（在此指個體公司）家數約100家。

金管會副主委蕭翠玲表示，就綠色金融關鍵策略，執行計畫透過兩個面向。金融面9月有發布綠色金融行動3.0計畫，企業面3月有發布上市上櫃永續發展路徑圖。

蕭翠玲表示，整個布局希望透過金融機構碳盤查跟風險管理，達到減碳目標，作法包含去揭露跟查證碳盤放等，最後促進整體產業跟社會減碳。在企業面，有上市櫃公司永續發展路徑圖，核心是2027年要讓全數上市櫃公司（包含合併子公司）完成溫室氣體盤查，2029年是所有公司（含合併子公司）都要完成盤查確信。

蕭翠玲說，以資本額100億元以上上市櫃公司及鋼鐵、水泥業，明年開始透過公司盤查，再多一、兩年進行查證，相關子公司也是按照相關實程查證，會揭露到年度年報或是永續報告書。作法上就是會先督促排碳相關資訊揭露，後續會再訂定減碳目標。

按照金管會規劃，會採「先個體再合併」、「先盤查再查證」，且由大到小實施。時程規劃上，資本額100億元以上上市櫃公司及鋼鐵、水泥業，其個體公司2023年完成碳盤查、合併子公司2025年完成盤查；其個體公司2024年完成查證、合併子公司則於2027年完成查證。

資本額50到100億元上市櫃公司，其個體公司2025年完成碳盤查、合併子公司2026年完成盤查；其個體公司2027年完成查證、合併子公司則於2028年完成查證。

至於資本額50億元以下上市櫃公司，其個體公司2026年完成碳盤查、合併子公司2027年完成盤查；其個體公司2028年完成查證、合併子公司則於2029年完成查證。

至於第一階段為資本額100億元以上上市櫃公司及鋼鐵、水泥業，須於2024年完成確信（指個體公司）家數約100家；第二階段為資本額50到100億元，2027年完成確信（指個體公司）約100家；第三階段資本額50億元以下，2028年須完成確信（指個體公司）的約1,400家。