買房對你來說是「夢想」還是「夢一場」呢？年僅27歲的李政陽以親身經驗分享，年輕人起薪低，若想靠薪水存下第一筆頭期款買房，恐怕得不吃不喝近10年才能圓夢。但正確的職涯選擇，讓他大學畢業後第一份工作，收入就超車同齡人，第2年就突破百萬年薪！

李政陽也計畫在明年存足頭期款、加入「有殼」一族，他表示：「只要選對工作，年輕人也能靠自己買房！」

觀光系畢業遇疫情大流行 轉尋「薪」出路

李政陽分享，他從小就了解自己並不適合拘束、單一的工作內容，因此他大學時就讀觀光學系，期待在出社會後，能投入旅遊業服務，擔任導遊或領隊跟著旅團出任務。然而，看似自由、邊工作邊旅遊的美好工作願景，卻隱藏著政陽料想不到的產業瓶頸。

政陽在大學期間曾到旅行社實習，他才發現，由於導遊及領隊的服務內容特殊，因此影響收入的因素非常多，包含旅行社的出團數量、帶團費用、特約商店的抽成傭金、團員給的小費等，所以收入並不穩定，若是薪資不如預期，恐怕還要額外兼職才能維持生活開銷。再加上觀光業非常「看天吃飯」，若是遇上天災、經濟不景氣或大規模傳染疾病等情形，客人不願出門，也會直接影響收入，就像近年來的疫情讓許多導遊及領隊等人才陷入減薪、無限期無薪假及失業困境。這份不安全感，堅定了政陽在畢業後另尋出路的決心，一念之差，反而讓政陽在第一份工作就迅速達標百萬年薪成就！

第一年就收入近百萬 房仲成圓夢最佳選擇

談起投入房仲業擔任經紀人的契機，以及社會新鮮人就能年收薪百萬的秘訣，政陽也分享了他的求職心法。

「找工作前先問問自己想要什麼，如果你也想挑戰高收入、有存錢買房的目標，那房仲業務絕對是第一選擇！」政陽指出，比起薪資固定、調薪緩慢的一般上班族，房仲業務擁有單筆成交總價最高、沒有薪資上限、專業性高等優勢，如果未來有買房計畫，也能提早了解房產知識、築夢踏實，而成為政陽拚高薪、存錢買房的第一選擇。

不過，政陽強調，投入房仲業只是他邁向百萬年薪的第一步，真正的致勝關鍵，在於他選擇了對的房仲品牌！政陽表示，雖然許多房仲業者都宣稱「無經驗可」，卻不見得有完整的職務訓練，因此，提供業務新人「前9個月每月5萬收入」保障、「一對一師徒制」培訓的永慶房屋，成為了政陽的最佳也是最終選擇。

永慶新人保障5萬x9個月、師徒制 讓他對業務改觀

「在永慶當業務真的不一樣！」政陽坦言，進入永慶之前，他也曾聽說房仲必須在路邊發傳單、向路人推銷、拜託人情消費、說謊騙人、競爭搶單……等刻板印象，但在永慶的工作經歷卻讓他對業務工作完全改觀！

永慶提供業務新人前9個月每月5萬收入保障，讓政陽在轉職後的收入馬上超越多數社會新鮮人的起薪，也不用擔心沒業績就沒收入，可以專心學習，再搭配「師徒制」培訓，由資深學長姐一對一指導，讓新手跟著達人見習、累積實務經驗，只要照著師父(師徒制學長姐)及公司的學習進度走，多聽、多看、多問、多學，新人也能把握成交機會。政陽表示：「永慶的品牌知名度高、客源充足，新人不用盲目開發客戶，再加上串聯所有店頭的聯賣系統，不成交比成交還難！來永慶一定會賺錢！」

房仲業務擁有「自由彈性」、「無薪資上限」的雙重工作特質，讓李政陽晉升百萬年薪一族後，也能與女朋友享受甜蜜生活。(圖/永慶房屋提供)

找到對的工作 「年薪百萬、3年買房」不難

政陽以自身經驗分享，找工作不需要在「喜歡」與「收入」間取捨，業務工作同時滿足了「自由彈性」、「無薪資上限」的雙重特質，更一步步實踐政陽的人生夢想。

「只要在新人期打下好的基礎，當業務也可以很穩定。」政陽表示，師徒制讓合作文化深入永慶團隊，業務不需單打獨鬥，同事間都很願意互相幫忙，形成正向回饋，省下彼此堤防搶單的勞神心力，更專注於服務客戶，讓他每個月都有成交！入行不到3年，已從房仲菜鳥晉升至業務副理，除了升遷不受年齡及年資限制，在1年內晉升11級；收入表現也更上層樓，年薪將在今年突破百萬，也計劃於明年買房，在28歲達成買房的人生里程碑。

今年27歲的政陽，因為找到對的工作，不只為自己創造人生「薪」高峰，也讓家人刮目相看，還成為客戶買房最信任的專業經紀人，在事業上發光發熱。