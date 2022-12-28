台北市第三選區立委補選備受各界關注，最新民調顯示，民進黨候選人吳怡農的支持度由兩周前的38%略降至37%，國民黨王鴻薇則由46%上升至49%。對此，國民黨青年部前主任陳冠安認為，會有這樣的結果，與吳怡農「沒有內容，只有形象」有關。

《TVBS》今（28）日公布北市立委補選的最新民調，吳怡農和王鴻薇的支持度分別為37%與49%，其中在「20-29歲年輕選民」，王鴻薇的支持度為49%，吳怡農33%；而在中間選民的支持度方面，王鴻薇更以51%的支持度輾壓吳怡農的24%。

陳冠安今在臉書發文，直言經過兩個禮拜的選戰攻防後，吳怡農不只陷入黨內不挺的狀態，持續提出空洞政策並接連被打臉，甚至連參加政見辯論的勇氣都沒有，面對媒體回應，更是只會跳針迴避。

而對於吳怡農近日遭抓包，配槍瞄準鏡前後裝反，面對質疑時更稱槍非自己的，陳冠安則譏諷吳「無視軍械專業，只顧照片好看」。他更點名，「沒有內容，只有形象」，正是吳怡農在20至29歲民眾支持度下滑2成，在中間選民的支持度落後王鴻薇快30個百分點的根本原因。