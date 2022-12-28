金車文教基金會今天公布我國青少年國際素養調查，關於哪一個國家對台灣最友善，75％認為是日本，其次有56％認為是美國；至於哪些國家對台灣政治國防最重要，70.5％認為是美國，其次是53.5％認為是日本，弟3名則是26.3％認為是大陸。

這項調查在11月1日至20日以問卷施測，針對全台國中及高中職學生進行調查，總計回收8381份有效問卷，信心水準97％以下，有正負3％的抽樣誤差。

台日兩國雖無正式邦交關係，但緊密友好的互動，大幅提升國人對日本的好感程度。調查顯示，在青少年心中，對台灣最友善的國家依序為日本（75％）、美國（56％）、邦交國（46.1）、韓國（22.2％）。

在政治經貿方面，青少年認為對台經貿發展最重要的國家依序為日本（68.3％）、美國（66.9％）、中國（40.1％）。對台灣政治國防最重要的國家則分別為美國（70.5％）、日本（53.5％）、中國（26.3％）、邦交國（23.1％）。

在跨國移居議題方面，如果要移民，青少年首推日本（66.2％），其次是美國（42.3％）、韓國（38.2％）。若可以和外國人成為鄰居，青少年最希望是日本人（66.9％）、美國人（42.8％）及韓國人（40.5％）。

國際社會福利協會（ICSW）東北亞分會會長陳芬苓指出，日本是台灣青少年好感程度最高最佳的國家，韓國則位居前幾名；在實務及政治實力部分，青少年也體認到美國及大陸的重要性。這些顯示青少年能精準掌握台灣的國際情勢，但也有隱憂，他們只關注這4個國家，國際視野慢慢限縮中。

台北市長安國中學生簡彤玲表示，她非常喜愛日本，因為她喜歡繪畫，而日本繪畫方面的風格與氛圍最令他嚮往，她希望以後有機會到日本發展。