過年前找工作真的比較困難嗎？一名「中字輩」文組研究所畢業的女網友表示，自己已經待業了好幾個月，雖然積極投遞履歷，卻總是石沉大海，想知道究竟是應徵方向出了問題，還是本來年底開放的職缺就比較少？貼文曝光後，有過來人認為，文組碩士比文組學士還難應徵工作，甚至還有人透露：「老闆說碩士先不要」。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，自己有約4、5年服務業的打工經驗，正式工作經驗為0，從國立大學畢業後，直接考上「中字輩」研究所，主修皆為文科，今年9月正式畢業，待業將近4個多月，投了10多間公司履歷，僅收到3個面試邀約，而且都沒有下文。

原PO表示，求職方向以辦公室的工作為主，有興趣的職業都有投遞履歷，包括：編輯、採購、行政專員、業務助理、人資等。對此，她好奇，是不是自己找工作的方向有誤？還是因為適逢年底，各公司開放的職缺較少，才會較難應徵工作？

貼文曝光後，就有網友指出，若只想找基層工作，文組碩士比文組學士還難應徵，普遍公司會擔心「小廟容不下大佛」，怕新人做沒多久落跑，「我老闆之前叫我找人，也跟我說碩士先不要」。

除此之外，還有人建議，原PO應徵的行業多數不限科系、不具備專業，應選擇和所學相關的職業，否則公司通常都會中意有相關工作經驗的求職者。其他網友也留言，「履歷一定要放照片」、「試試看金融業、航運業，非本科系都OK，適合跨領域」、「投業務呀，一定會有面試的，不然就只能繼續待業」。