大陸今年6月10日以藥物殘留為由全面暫停台灣石斑魚輸入，行政院以經費補助6億元的方式，讓國中小學子本學期可吃到4次石斑魚，但上路不到2個月就因為調度不及而跳票。農委會主委陳吉仲今（28）表示，石斑魚的加工量能已提高了1.5倍，預計明年1月中全台縣市學校都能吃到2次。

農委會今日舉辦「1959一秒通報 保護動物全國通」1959專線啟用記者會，農委會主委陳吉仲被問及班班吃石斑的進度時，他說，全台縣市學校都已經吃過一輪，也因為其他石斑魚加工廠的加入，現在加工量能提高了1.5倍，不只營養午餐，內外銷所需的魚貨也在持續供應，預計這學期結束前各縣市都能吃到2次石斑魚。

陳吉仲強調，農漁畜產量易受氣候與環境影響，但在供應量足夠下，一定會持續供應學校營養午餐。

回顧本月初，陳吉仲在記者會上坦言，由於石斑魚面對加工量能不足及各縣市調度期程不一，「班班吃石斑」不排除變成「班班好食材」，政策跳票也引來不少罵聲。