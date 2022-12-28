財政部代理部長阮清華28日到立法院財委會備詢，對於立委質疑，房地合一稅收目前9成挹注長照基金，但是住宅基金卻是零，要求財政部等部會要重新檢討，將部分稅收挹注住宅基金來落實居住正義，對此阮清華已承諾財部會進行檢討，並主計總處和內政部等部會，研議修正相關辦法，並在一個半月內針對房地合一稅收分配的方式來提出檢討報告。

民進黨籍立委郭國文在質詢中指出，住宅基金目前多靠國庫撥補，2017到2022年共撥補150.85億元，明年辦理為辦理300億元租金補貼，住宅基金向國庫爭取357億元撥補；而依據內政部報告顯示，已在今年3月函請政院，未來年度統籌調配房地合一課徵所得稅稅課收入時，審酌推動住宅政策財源所需，酌予分配給住宅基金。

民進黨籍立委沈發惠也指出，依據「所得稅法」、「房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法」，皆明定房地合一稅收入透過預算程序除了用在長照支出之外，也要用在住宅政策支出，但目前房地合一稅，除了10％作為中央統籌分配稅款外，剩餘90％皆挹注長照基金，他接著再引述數據質疑，自2016年開徵房地合一稅以來，至今年11月底，已經挹注長照1,012億元，對於住宅基金至今仍是零，而且期間內政部也曾經行文，希望至少50％分配到住宅基金，但最後也都不了了之，對此要求財政部檢討。