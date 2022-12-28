安心亞在《牛車來去》被借腹生子，情不自禁愛上楊子儀。（公視、禾豐製作提供）

楊子儀劇中情不自禁愛上安心亞。（公視、禾豐製作提供）

米可白在《牛車來去》角色心情悲苦。（公視、禾豐製作提供）

金鐘導演李岳峰執導的公視時代生活劇《牛車來去》，28日搶先釋出片頭，透露安心亞飾演的農婦「阿春」與地主少爺楊子儀、千金元配米可白3人之間的情感糾葛。劇中楊烈飾演的大地主陳家一脈單傳，兒媳米可白一直未能懷孕，陳家向安心亞懇求以一頭牛的代價，為少爺楊子儀借腹生子。安心亞表示，阿春一開始是為了家庭做出犧牲，卻在相處過程中，不知不覺產生情愫，但現實中的各種難題，讓阿春知道這是一段不可能跨越的情感，「我感覺跟著阿春歷經了一段有苦說不出、有愛不敢言的人生，造化弄人，很心疼這個角色。」

楊子儀飾演富家少爺「博文」，劇中深陷左右為難的三角戀，原本專心一意愛著從小指腹為婚的妻子千佳，為了面對傳宗接代的壓力，不得不與素未謀面的阿春借腹生子，之後更情不自禁愛上了她。楊子儀表示：「這個角色很難詮釋之處在於，要如何讓觀眾知道，博文對阿春的愛是從未預料、是從心裡油然而生的，有別於對於指腹為婚的千佳從青梅竹馬培養的感情，對阿春產生了自由戀愛的第一次心動。」

米可白表示，雖然以往詮釋的角色偏苦情，但這回飾演「千佳」有複雜的心理變化，是更大的挑戰，「從單純的富家千金到幸福少婦，在面對未能生育的壓力及丈夫的三角戀，是千佳不曾想像的痛苦，當劇中婆婆說必須讓丈夫去跟別的女人借腹生子，在演出時我用盡全力承受，收工回家後我常累癱。」米可白苦笑說：「三角戀讓我身心俱疲，千佳想盡辦法阻止丈夫，自己也受到傷害。這個角色非常難演，是現實中無法想像的人生，現實世界裡我一點也不願意像千佳一樣，去經歷女人一生中最沉重的忌妒。」直到殺青後，她還跟公司需要休息兩周先不能安排工作，才脫離角色的悲苦心理、調整回來。

同名片頭曲〈牛車來去〉由金鐘歌王荒山亮為戲量身製作及演唱，歌詞描繪大時代裡，這段牛車來去奮鬥的歷程，以及主角們在命運的捉弄下，無法圓滿的愛戀，徒留在各自人生中的遺憾。女主角安心亞也應劇組邀請，跨刀演唱片尾曲〈帶著你的愛〉，這也是她出道以來首次挑戰台語片尾曲，她表示：「第一次聽到荒山亮老師的DEMO時就感動落淚。」

音樂製作人荒山亮花了6個月的時間，除了研讀劇本，以清楚角色發展和時代背景，還去片場探班跟演員聊演出心得，藉此得到創作靈感。片頭曲〈牛車來去〉是用旁觀者的角度，也就是「牛」的視角來唱出牠看到的一切。「我希望用一首歌的時間，把這個故事再跟觀眾述說一次。」片尾曲〈帶著你的愛〉，則是以「阿春」的角度來述說，安心亞第一次聽到DEMO時，頭兩句歌詞：「一個人會孤單，我走到滿身都是汗。」當場感動落淚。安心亞說：「這首歌很動人，描寫出我飾演阿春的心情。在殺青前我有拍幾場情緒重的戲，都會聽這首歌撫慰我的心情。很謝謝荒山亮老師的創作，讓阿春這個角色更圓滿。」