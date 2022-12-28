台南市七股區42歲男子王合同因不滿王姓女鄰居積欠2000元未償還，王男向她借款遭拒，又王女向他索討欠款，心生不滿，今年4月11日下午持剪刀刺死王女，檢方依殺人罪嫌起訴求處重刑，台南地院今天判決王男無期徒刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。

警方調查，王男在4月11日喝了1瓶啤酒後，帶著1把裁縫用剪刀在住家附近的雜貨店前，等候王女下班，見王女出現時先叫住對方，未料，王女沒有回應，王男趨前拍王女肩膀，遭王女甩開，王男竟持刀猛刺王女左頸部多刀，王女於當晚7時傷重，宣告不治。

王男逞凶後未逃離現場，留在案發現場，警方到場逮捕，王男坦承殺人，警方調查，王男與死者王女都是七股大埕里人，雙方熟識，案發前，王男向鄰居王女借款遭拒，王女也向他索討欠款，雙方爆發口角，王男因此埋下殺機。

台南地院指出，王男經法官訊問後，承認殺人犯行，且王男先前曾拿刀械砍殺他人、員警未遂，也曾拿西瓜刀背或木棍傷害他人與其父，又因細故殺害女鄰居，使得王女丈夫及稚女痛失至親，凶嫌案發後毫無悔意，法官宣判無期徒刑、褫奪公權終身。