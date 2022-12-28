對於總統蔡英文國安會議拍板，94年次的義務役男兵期，從4個月延長到1年，並強調為「國安備戰」，商總主席賴正鎰今日表示，國家領導人應該設法止戰，而非一昧加強備戰，若兩岸維持和平，哪會有戰爭？若維持正常國防需求，他主張應延長為6個月，省下來的義務役薪資就可購買精銳武器。

賴正鎰解釋，內政部公布的92年次兵齡男子調查結果，人數僅11萬8000人，已經是近十年來新低，未來年滿18歲的青年人數預估持續銳減，國軍募兵將面臨挑戰。

2000年出生人口還有30.5萬人，隔年起大減為26萬人，到了2005年出生人口僅為20.5萬人，2022年只剩下13.9萬人，若新生兒一半為男性，只有15萬到12萬名役男如果再扣除替代役或判定免役者，每年役男約僅剩11萬人，女性軍士官也只有3000人。

志願役不足原因在於薪餉太低，賴正鎰建議，應該先從志願役薪水從3萬提高到5萬，役男服志願役也可望提高，募得人數可望增5萬人，就可達20萬人，以每人每月薪餉增加2萬元，每年國防預算增加240億元。

蔡總統宣布恢復徵兵制，從4個月增為12個月，雖可增加5萬人義務役，但多出8個月軍餉支出，以每人每月薪餉6300元調高為2萬6500元，增加2萬元，每年國防預算約增加160億元，這還不包含吃住與保險，年終獎金等固定支出。他認為不需要延長到一年，只要6個月應該就足夠，5萬人可再減少6個月的薪餉，省下的120億元就可以拿來汰換老舊武器，購置精銳武器。

蔡英文提到「和平不會從天而降，和平靠國防，國防靠全民，唯有能戰才能止戰。」賴正鎰認為，政府應該給百姓免於恐懼的自由，百姓絕對不希望看到戰爭，也都抗拒加入戰爭，作為領導人應該是要「設法止戰而非加強備戰」，政府應該加速恢復與大陸溝通管道，維持穩定和平的經貿交流，加強內需經濟消費，而非一昧只想著戰爭打仗的事情。