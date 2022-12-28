政府2022年離岸風電僅設置188支，目標也跳票。圖為允能風場。(圖／ 天豐新能源提供)

政府2022年太陽光電最終設置僅10.02GW(百萬瓩)，目標再度跳票，立委今在立法院也關切問題出在哪裡。經濟部長王美花表示，主要是疫情干擾、俄烏戰爭影響，但今年設定的量體有達到，未達標的是過去欠的量，這會在未來3年逐步達成。

2022年太陽光電裝置量設定要達11.25GW，但實際達標率不及9成，綠能另一大支柱離岸風電，先前更是信誓旦旦2022年至少可以建到200支，結果根據能源局結算，也僅只188支，等於風光兩大目標都跳票。

立委李貴敏、邱志偉等人質問經濟部，光電設定的目標為何無法達標？王美花說，今年目標量體2.5GW有達成，未達到的量是過去欠的，會在未來3年逐步補上。

對於風光兩大設置目標未達，隨後能源局又聲明解釋，主要是疫情、颱風攪局，還有俄烏戰爭影響也大。但太陽光電預估可完成模組設置量為2.52GW ，累積10.22GW，達年度設置目標2.5GW。

但能源局說的達標，用的是模組鋪設量，並非已完工模組，實際應不能被計入達標量。對此能源局表示，年底如期可併網量為2.02GW，累積只有9.72GW，其餘已鋪設量預計明年第一季可併網。

離岸風電部分，能源局說，今年完成新增145支離岸風力機組，連同先前共累積188支。能源局長游振偉坦言，進度稍微落後，未完成風場明年可完成。

後續為加速光電設置，經濟部將針對土地、饋線、行政程序建立推動模式。已公告2萬公頃漁電共生專區，協助業者簡化專區內海管審查程序。低地力土地與農委會合作，採私有土地公辦遴選廠商方式加速。針對熱區併網饋線部分，台電推動9站10線加強電力網工程，於2024年底前可增加5.55GW饋線容量，推動共同升壓站機制。