全家各式現烤點心、炸物享有2件8折優惠，搶攻抗寒商機。（全家提供）

OKmart派出OKmove行動超商前往信義商圈門市駐點，將在現場開賣熱騰騰美食。（OKmart提供）

萊爾富31日起於APP整買零取買大杯系列的特濃美式咖啡30杯或特濃拿鐵咖啡25杯，只要888元。（萊爾富提供）

跨年夜總讓各大商圈湧現人潮，北市信義商圈也預估將擠進百萬人觀賞101煙火。超商觀察銷售數據，往年跨年客流量都是平日3至5倍，店家商品備量順勢暴增2倍，看好人潮就是錢潮，已有業者準備拆店門迎接客人，並祭出咖啡買一送一、熱食2件75折等優惠搶客；喜歡宅家跨年的民眾也能趁此時買糖果餅乾，2件最低下殺5折，預期業績可增長3至4倍。

OKmart發現，跨年業績表現以咖啡、茶葉蛋、微波袋裝鮮食、炸雞成長幅度最高，於是準備OKmove行動超商前往信義商圈門市駐點，現場開賣咖啡、蛋塔等，預估可帶動鮮食業績提高2成；另即起至31日，大杯莊園級美式及拿鐵同品項買二送二，冬季限定的經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵享單杯7折。

萊爾富即日起至明年1月3日推快閃優惠，指定飲品、零嘴享最低買1送1；多項禦寒小物在明年3月7日前也有特價，如Hi-Life Original小樂寶手握式暖暖包等任2件8折；另31日起限時3天，於APP整買零取買大杯系列的特濃美式咖啡30杯或特濃拿鐵咖啡25杯，只要888元。

全家瞄準抗寒商機，至明年2月7日前推現煮蛋優惠，茶葉蛋2顆20元、鼎王麻辣蛋2顆36元，APP隨買跨店取也有茶葉蛋10顆100元促銷；另關東煮任4件59元，現烤點心、炸物2件8折，買FamilyMart Collection發熱衣系列任2件77折，出遊適用的「熊麻吉暖暖包」第二件6折。此外，明年1月2日前指定餅乾茶飲，同品牌、同價位第三件0元，30日起連4天用全盈＋PAY享全家霜淇淋、Let’s Café大杯經典美式／拿鐵買一送一。

7-11應援跨年團聚，即起至31日推出逾70款指定食飲商品第2件0元起優惠，包含CITY PRIMA精品美式／拿鐵等，明年1月1日起則陸續推關東煮、現蒸小吃、CITY系列飲品與零食等2件79折、4件75折好康；為回饋OPEN POINT會員，明年1月3日至1月5日，消費滿888元就送「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙」一串。