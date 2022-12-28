新加坡兩大網路巨擘，受到利率不斷增加以及經濟面臨衰退危機，虧損連連下，股票也慘遭大規模拋售，市值合計預估已蒸發1100億美元。

以電商平台Sea（冬海集團）來說，今年股價已慘跌約78%，至於網約車業者Grab也重挫至少54%。這兩家網路大咖都在紐約掛牌，且都是新加坡市值數一數二的大型科技公司。

過去兩年，當科技族群股價還表現不俗之時，因被納入MSCI新加坡指數成分股，這兩家新創業者還曾大肆敲鑼打鼓一番。但獲利能力久久未能大幅改善，加上利率又高還有景氣不好，這兩家網路業者的後市發展也將面臨更大挑戰。

今年迄今，MSCI新加坡指數報酬率大概落後海峽時報指數約20%，那是因為後者沒納入Grab以及Sea因而未被拖累。MSCI新加坡指數今年下修14%，其中，Sea權重排名第4達8.4%，Grab權重則為2%。以銀行與房地產等傳統產業為主的海峽時報指數，則上漲5%左右。

不過，這兩家新加坡網路雙雄的未來也不用太悲觀，分析師認為，為了削減營運成本，Sea與Grab不約而同多管齊下，像是減少人力、暫停不賺錢業務，甚至停止加薪等。如此有感的樽節成本下，也將有利度過此波景氣寒冬期。