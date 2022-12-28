富士康(Foxconn)鄭州廠自10月起至今持續受疫情影響，稼動率仍難突破七成，而鄭州事件發酵正值蘋果新機銷售的衝刺期，其中Pro系列因受市場青睞而持續調升生產比重，使得作為Apple Pro系列主力組裝廠的富士康備感壓力，即便有富士康深圳廠支援生產，但仍緩不濟急，故TrendForce下調2022年iPhone 14系列出貨量至7,810萬支。

富士康長年穩站Pro系列的獨家組裝，但蘋果基於風險控管，原本即有意找尋其他業者加入生產組裝行列，並且在iPhone 14 Pro系列上試行，鄭州事件直接落實立訊精密成為iPhone 15 Pro Max組裝供應鏈行列之一，惟其iPhone代工廠仍坐落大陸，越南廠則是以蘋果周邊為主，目前尚無iPhone產線規畫。

另一方面，蘋果基於地緣政治的擔憂，也將擴大海外生產據點，除了既有的印度產能在明年將翻倍成長外，2023年中開始越南工廠也計畫加入生產。考量美中關係日益僵化，蘋果勢必要以「非中國境內的生產」才能滿足全北美銷售市場為目標。未來幾年蘋果在印度、越南生產製造的比重，預估將爬升至總產能的30~35%才得以過關。

TrendForce進一步表示，受大陸防疫政策調整，加上鄰近農曆年等因素，大陸的供應鏈在12月中即有缺工現象，且有擴大趨勢。蘋果面臨組裝產業鏈缺工，以及全球經濟逆風衝擊銷售表現夾擊，預估2023年第一季蘋果iPhone全系列出貨量將再調降至4,700萬支，對比去年同期衰退22%。