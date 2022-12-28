死者李女與伊拉克籍丈夫在就讀中國醫藥大學時就相識相愛，丈夫是藥學系，李女是藥用化妝品學系，2人臉書上全是一家三口到各地旅遊的照片。（翻攝自臉書）

台中伊拉克籍季姓男子與妻子李女推嬰兒車帶1歲兒子過馬路時，遭公車撞擊釀2死1傷；死者父親崩潰地說，妻子與死者姊姊已過世，家中剩2個孩子，兒子與媳婦因健康狀況無法工作，全家只能指望小女兒，女兒是藥學系碩士第一名畢業，還研發出藥膏準備開公司，他痛心說很不甘心，不會原諒該司機。

據了解，死者李女與伊拉克籍丈夫在就讀中國醫藥大學時就相識相愛，丈夫是藥學系，李女是藥用化妝品學系，2人臉書上全是一家三口到各地旅遊的照片；丈夫說當初拿到獎學金，來台灣讀中文就認識妻子，2人結婚4年，妻子在生技公司上班，為了家庭從台北移居到台中，他則在補習班教英文。

死者父親崩潰地說，妻子與死者姊姊已過世，家中剩2個孩子，兒子與媳婦因健康狀況無法工作，全家只能指望小女兒。（台中市府提供）

台中伊拉克籍季姓男子與妻子李女推嬰兒車帶1歲兒子過馬路時，遭公車撞擊釀2死1傷。（翻攝照片）

李女父親說，他3個孩子，妻子因小腦萎縮過世，大女兒已因病過世，兒子與兒媳都有重大疾病，唯一健康的女兒是藥學系碩士第一名畢業，女兒曾向他提及最大心願就是開藥膏公司，女兒製作的藥膏曾治療母親的褥瘡，效果很好，他原本曾想替女兒在醫院附近買間房，沒想到已天人永隔。

而肇事的公車司機今下午到醫院向家屬致歉，愧疚說著「我不是故意的」、「我知道你很難過，我母親前陣子剛走，我能體會」，李女父親則說「一次帶走我兩個」，隨後即泣不成聲。目前李女和兒子將依伊斯蘭教禮儀治喪，遺體運回台北後，明天會在清真寺出殯。