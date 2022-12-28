新竹縣大坪國小跑道中間夾著一座柑橘園，除了吸引蝴蝶還有生態教育意義。（邱立雅攝）

超特別的8字型跑道總長230米，校方計畫種更多樹，打造名符其實的森林小學。（邱立雅攝）

位在北埔鄉的大坪多元智能生態美學實驗小學，全校僅有70名學生，多年來學校沒有一座正式操場，校方今年申請教育部計畫整建上、下操場，完成1座8字型且遇到樹木會分岔的特殊跑道，全長230米，部分跑道還圍繞著一座迷你柑橘園，校方預計持續栽種喬木、爬藤類植物，希望營造森林跑道的舒適感，讓校變成名符其實的森林小學。

大坪國小因校地高低差分為上、下操場，過去上操場僅僅是一片草皮，下操場僅有50米直線跑道，接力賽也只能繞著球場奔跑。適逢教育部推出運動操場及周邊設施整建計畫，校方爭取後獲核定600萬左右經費，便依照校園特殊環境設計出8字型且穿過樹木的不規則跑道，今年7月起施工，11月底正式完工。

跑道設計配合校園內自然型態，並非標準跑道，而是隨著地形變化，校方表示，可看見跑道遇到樹木即分岔再合攏，上下操場之間也有兩條跑道貫串斜坡，下操場還圍繞著一座迷你柑橘園。至於藍色跑道則是當初全台校園施作跑道，在缺工缺料的情況下，最終選定藍色，在一片草地與樹林之中營造流水的美感。

過去上操場的草地因多年未整修，地面凹凸不平，校方表示，跑道落成後，學校舉辦家族接力賽慶祝啟用，學生甚至也在跑道上泡茶舉辦茶道活動，校園因新跑道更有活力。

「尊重環境、保留植物。」校方表示，未來希望打造真正的森林小學，將規畫在跑道兩側栽種喬木，待樹木生長後便於遮蔭。跑道周圍則將栽種友善蝴蝶的爬藤類、灌木以及喬木，打造綠籬圍牆阻絕空汙。