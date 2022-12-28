跨年前夕發錢囉！今年第三批綜所稅退稅提前在本周五（30日）入帳，此波退稅金額達2.6億，符合條件有1.7萬餘件，平均每件退15294元。民眾連假前要記得刷存摺，將撥入當初指定的金融機構和郵局帳號。

財政部台北國稅局表示，原訂此次退稅，將於明（2023）年1月18日入帳，但考量農曆春節假期為1/20~1/29，為了方便民眾提領退稅、年前資金運用更靈活，所以提前到今（2022）年12月30日入帳。

如果民眾選擇現金退稅，國稅局將寄發退稅憑單，受退稅人可於明（2023）年3月3日前，利用金融機構或郵局存款帳戶提出交換。若民眾退稅金額未滿5000元，也可攜帶退稅憑單、身分證和印章，到台灣銀行各營業單位兌領現金。

今年申報110年度綜所稅，分成三批退稅，首批已於7月29日入帳，總計323.7萬件，金額509.8億元，第二批退稅時間10月31日，共約15.3萬件，金額20.5億元，第三批以逾期申報為主，訂於12月30日入帳，預估約7.8萬件，退稅金額約7.8億。三批退稅合計346萬件，共538億元，件數及退稅額都較去年成長。