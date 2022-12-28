民進黨今天公布敗選小組檢討報告，完整報告共10549字、摘要版為3843字；小組召集人鄭文燦表示，年輕、中間選票大量流失、黑金爭議及治安重大議題、林智堅論文案影響、提名機制及文宣及政見訴求上，沒有較為有效主論述等，都是民進黨這次敗選的因素。

鄭文燦報告指出，一個政黨生命在於人民支持，水可載舟已可覆舟，過去執政經驗有成功也有失敗，唯一不能改變是誠實謙卑的心；有話直說、大開大放，一直是民進黨的傳統，勇於改正，才能贏取多數民眾信賴，面對2024年選舉回應民意，如何讓政策主張更有利，選戰安排更符合需要。

他說，比較於2020總統大選跟2022年九合一選舉結果，選票有大幅流失，特別是中間選民及年輕選民，特別選擇放棄投票、改投其他政黨，代表沈默及失望的民意，從基層反映找出問題關鍵，更要找出為何執政自信在人民眼中產生傲慢，流失選票代表意義是，部分選民選擇制衡民進黨不是協助民進黨。

他說，民進黨2016年執政後積極推動各種政策，政黨滿意度及總統院長執政滿意度很高，這次九合一選舉，選票大幅流失成為關鍵，特別是在疫情、俄烏戰爭、通膨及本黨面對重大議題處理，潛在不滿，造成選舉失敗，檢討主要原因，第一，疫情因素，雖然兼顧防疫跟經濟，但是許多民眾工作生活及民生等都受到很大影響，特別是服務業、交通旅遊業等，也因為管制導致缺工及出入境問題，也對企業造成影響，歷次振興方案希望能減少他們壓力跟負擔。

他指出，但是在採取與疫情共存時，應該投入更大力量，讓人有感，加上俄烏戰爭影響，許多國家物價大幅提升，通膨造成物價、房價等雙漲，雖然政府採取相關措施，但在物價跟房價雙漲，造成許多年輕人對未來感到失望，家庭生活上受到影響，是敗選重要因素。

至於黑金爭議及治安重大議題，他說，民進黨無法即時有效處理、說明，造成執政不利、黑白界線模糊，執政特權，如選前的重大治安事件，包括殺警案、八八槍擊、柬埔寨工作詐騙擄人案、新北市詐騙擄人案、八八會館案等，影響民眾對民進黨執政信賴度，及對選情有若干影響。

他也提到對於林智堅論文案影響指出，雖然很多候選人有涉及學倫問題，各學校處理方式不盡相同，但一個政治人物學經歷取得過程必須接受檢驗，必須 嚴肅看待，包括誠信及面對質疑態度，本案沒有辦法即時止血設定停損點，使人民對於處理方式不滿，長達一個月，最後陣前換將，年經人對民進黨的信賴，外溢到其他選區。

對於提名機制，他說，都是按照民進黨通過各種提名機制，以客觀方式產生最好、最強候選人，初選徵召各有優缺點，本次不管採取初選提名或徵招，因為疫情，壓縮到提名時程，導致地方部署及整合也出現重大挑戰，提名制度上要考慮選舉所需時程，黨內整合是民進黨團結各方力量所必要整合工作的時程。

他表示，文宣及政見訴求上，沒有較為有效主論述，對於負面、錯假訊息及社群媒體要有檢討地方，封閉型社群媒體，大量假訊息，傳播時間都廣泛，未來在社群媒體傳播經營上，需要進一步改變。

至於十八歲公民權公投部分，他說，民進黨得票率較高處，同意票就比較高，投票率低地方就比較低，顯示民進黨是真心推動，青年參與公共事務當作民進黨一貫價值，修憲門檻過高造成這樣的困境，但民進黨將來還是會繼續推動落實。