陳清波文教基金會28日發放今年度獎助學金，受助同學到場致謝。（謝明俊攝）

陳清波文教基金會28日發放今年度獎助學金，新科縣長鍾東錦到場致意。（謝明俊攝）

陳清波文教基金會28日發放今年度獎助學金，新科縣長鍾東錦到場致意，在回憶小時窮困經歷時一度哽咽落淚。（謝明俊攝

竹南高中學生董殷琪今年錄取台大社工系，感謝基金會資助她完成學業。（謝明俊攝）

新科後龍鎮長謝清輝感謝基金會照顧清寒學生。（謝明俊攝）

陳清波文教基金會28日發放今年度獎助學金，受助同學到場致謝。（謝明俊攝）

陳清波文教基金會28日發放今年度獎助學金，受助同學到場致謝。（謝明俊攝）

陳清波文教基金會28日發放今年度獎助學金，新科縣議長李文到場致意。（謝明俊攝）

苗栗縣陳清波文教基金會每年資助超過百名清寒學生助學金，10年如1日，已有超過3千名同學受惠，今年更有竹南高中學生董殷琪受基金會資助安心就學，以第1志願錄取台大社工系。28日上午，基金會在照南國中舉行今年度獎助學金頒發典禮，新科縣長鍾東錦到場致意感謝基金會義舉，在致詞時回憶起小時親睹親友家境困頓遭遇，鍾東錦忍不住哽咽落淚，期望能擴大自己的獎助學金規模，照顧更多清寒學生。

陳清波文教基金會是由竹南後龍地區知名企業家陳榮秋，為紀念父親陳清波所成立的基金會，並從10年前開始，捐助弱勢家庭學生助學金，每人每年6萬元，每年名額百名學生，並對成績優秀學生核發每學期助學金3萬元，以及春節禮券3000元等，共有3，723名竹南鎮、後龍鎮及造橋鄉的學生受惠，至今發出總金額已達6千多萬元。

今年的獎助學金發放儀式，28日上午在竹南鎮照南國中舉行，包括高中、國中、國小等學校學生到場感謝基金會義助就學費用，由基金會董事長王勵新及創辦人陳榮秋共同主持儀式。王勵新表示，透過對受助同學的實質幫助，讓同學們能夠安心學習，期望大家能用念書來翻轉困境。

今年最感人的一件事情，是竹南高中學生董殷琪，出身低收家庭，父親在她高2時去世，母親又因車禍後遺症無法外出工作，董殷琪下面還有就讀國1的妹妹及小5的弟弟需照顧，她從2015年開始接受基金會就學獎助金協助，順利完成高中學業，並在日前以第1志願錄取台大社工系，特別安排董殷琪在發送儀式上接受大家的鼓勵，董殷琪更是對協助她順利完成學業的陳清波文教基金會充滿感恩的心。

28日的儀式中，包括新科縣長鍾東錦、縣議長李文斌、後龍鎮謝清輝、造橋鄉長徐連斌、及連任成功的竹南鎮長方進興都到場觀禮，鍾東錦在上台致詞時，回憶到小時候目睹鄰居親友貧困的遭遇時，一度哽咽落淚。

鍾東錦回憶道，很多有錢的大老闆，體會不出窮困人家的辛苦，他想和大家講個故事，他小時候隔壁有個叔公很疼他，但生病時竟然沒有錢送醫，他詢問父親為何阿叔不把叔公送醫，後來他發誓他如果做得到，他一定會努力，所以老有所養，是很重要的一個工作。

鍾東錦表示，教育是人生翻轉的最好機會，受人涓滴當湧泉以報，只要大家對社會有貢獻就是對陳創辦人最大的報答，希望苗栗縣每個區域都有企業家能夠站出來，過幾天，他個人在南庄三灣、頭份頒發的獎助金也要舉行，雖然規模比較小，只有1百多萬元，還有很多的進步空間，像新議長李文斌的阿斌哥大愛基金，每年也有一百萬元的獎學金，讓大家一起來做愛心來實現，讓苗栗子弟愈來愈幸福，所以我在選舉期間所提的政見，一定會一一實現。

鍾東錦強調，包括他說的幸福安養家園，讓老人家不會擔心他的晚年，不會擔心未來，就像各位同學們有陳榮秋創辦人，就不用擔心學費、生活費，這就是讓社會幸福指數愈來愈高的例證。他非常敬佩陳榮秋，也期望有更多企業家能夠站出來辦獎助學金，讓苗栗的小孩子都能得到幫助，也希望同學們將來有成就時，也用一樣的心來幫助需要幫助的人。