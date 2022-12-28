今天（12月28日）早上，河南鄭州鄭新黃河大橋突發團霧，導致鄭新黃河大橋新鄉到鄭州方向，發生多起多車相撞的交通事故，目前已造成1人死亡。

事故發生後，交警、交通、應急、衛健委等部門工作人員快速趕到現場處置，施救被困人員，目前事故現場正在清理中，道路交通將盡快恢復正常通行。

綜合河南交通廣播、大象新聞、央視新聞等陸媒報導，今天上午7時46分左右，河南鄭州市鄭新黃河大橋雙向發生多車相撞。報警後，當地消防部門立即調派11輛消防車、66名消防救援人員趕赴現場處置。

消防救援人員到達現場後發現，相撞車輛多為小型車輛，無危化品車輛。根據現場情況，消防救援人員立即分組開展搜救工作。截至9時30分，已成功營救車內被困人員11人。現場救援人員初步統計，涉及車輛200多輛，傷者已送往醫院進行救治。

目前大橋雙向車道實施封閉管理。截至10點55分，道路事故救援已經拖離4台車輛，能動的車輛正在陸續駛離事故現場，救援工作還在緊張有序地開展，建議大家繞行官渡黃河大橋。

據大象新聞報導，截至中午12時30分，工作人員仍在對交通事故進行處理，建議市民如需通過事故路段可以從鄭州黃河公路大橋、官渡黃河大橋繞行。

報導稱，親歷事故的車主張先生表示，他駕車行駛到鄭新黃河大橋時發生碰撞，「當時感覺路面很滑，控制不住，就撞在了路邊的柱子上。」張先生表示，事故發生時路上的霧氣比較大，能見度很低。

張先生說，他碰撞的地點距離事故中心大約有2公里，事故發生後他步行到事故中心，看見多輛車被撞後堆疊在一起。

「出車禍後很快就有消防、交警等救援的力量達到現場。」張先生表示，在交警等工作人員的指揮下，11點30分左右，他逆行開出了事故現場。