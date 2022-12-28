雲端伺服器等非NB產品出貨放量，且大瓦數NB電源訂單穩健，群電(6412)樂觀看待明年營運可望逆勢成長，群電總經理曾國華表示，明年第1季為全年谷底，之後將逐季向上，明年一定會比今年好，公司努力朝2024年營收達500億元前進。

通膨升息致使PC/NB庫存去化緩慢，電子產業普遍預期調整期將至明年第1季到第2季，雖然NB電源佔群電營收比重高達50%，但因大瓦數NB電源佔公司營收25%到30%，營運受終端客戶庫存調整影響相對輕微。

由於英特爾新一代的CPU Raptor Lake相較於上一代CPU將有明顯效能提升，電競筆電等電源產品主流由120-180瓦推升到220到250瓦，可望推升群電明年高階商用、電競NB電源及Docking Station(多功能擴充基座)電源的ASP，為明年NB電源營收帶來支撐。

除NB電源產品營收維持水準，群電近幾年在雲端資料庫中心、智慧建築、低軌道衛星佈局也開始收割，今年雲端資料中心營收逾20億元，年成長30%到40%，由於群電在客戶端滲透率提升，預估明年成長幅度可望達40%到50%。

在智慧建築及低軌道衛星部分，今年低軌道衛星出貨順利，預估明年可望再成長20%，至於智慧建築今年營收約5億元，並已達成損益兩平，明年可望倍數成長，上看12億元，目前群電在手訂單高達40億元，可望成為未來營運成長動能。

為因應分散製造基地及美系客戶訂單需求，群電泰國廠預計明年6月完成，9月開始量產，今年群電資本支出約15億元到20億元，預估明年資本支出與今年差不多。