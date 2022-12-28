在上午衝破2萬點過後，港股午間漲勢開始放緩。此外，美國國債殖利率的升高，對利率敏感的成長型股票造成壓力，美股隔夜下跌。

中國周一晚間宣布，從1月8日起，停止對入境旅客的防疫隔離管制。中國股市周三基本上沒有太多變化，香港股市在周三復市首日則全日高走。

周三香港恆生指數收漲305.85點或1.56%，為19898.91點。國企股(H股)升129.86點或1.95%，為6772.76點。

中國疫情可能以快於預期的速度到達峰值，讓人期待經濟復甦的快速到來。但是染疫人數激增、醫療體系負荷龐大、殯葬業異常忙碌，也對市場信心造成壓力。

醫療保健股升4.4%%，領漲最多。藥品股也上漲2%。

公用事業股上漲4%，其中電力股齊揚，中國電力升18.8%，華潤電力漲17.1%，華電國際升14%。廣東和江蘇電力交易所公布年度交易結果，為市場帶來利多消息。

特斯拉的下跌和中國疫情發展，同時也對汽車製造業造成壓力，汽車股跌2.9%，領跌最多。小鵬汽車跌9.7%，蔚來跌10.8%，理想汽車跌6.7%。