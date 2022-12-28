影》驚險畫面曝光！台中曳引車追撞8車釀1死3傷，死者兒子泣訴：這個年要怎麼過？

台中市清水區臨港路27日發生8車連環撞車禍，造成1死3傷悲劇！驚險影片今天曝光，畫面中看到曳引車從外側車道下坡路段一路急駛，幾乎無煞車追撞前方停等紅燈車的7車，曳引車又撞又跳最後才停止！死者陳姓婦人兒子今天在臉書泣訴，上月喪妻，如今母親死於車禍，他看到母親的身體狀況心都碎了！

清水區臨港路昨天的驚險連環車禍造成1死3傷。目擊駕駛28日提供行車影像畫面，當時臨港路下坡路段已有多車停等紅燈，曳引車從國道四號下交流道後；曳引車狀似沒煞車直衝車禍地點前，彈跳間又傳出巨大聲響，曳引車撞上前車後彈跳再往左撞，沿路都是重力加速度的撞擊聲。

國道4號約從1O層樓高度下坡到平面道路，馬上就有紅綠燈，很多拖車及大貨車煞車不及，威脅到用路人生命安全。(陳世宗攝)

國道四號下午太陽由西往東直射，造成東往西駕駛視線不良。(陳世宗攝)

死者陳姓婦人的兒子，今天在臉書寫「我的母親，昨天因為一場連環車禍不幸罹難，我接到噩耗第一時間到達大甲光田醫院急診室，看著母親因車身遭受擠壓後臃腫的身體心都碎了，隨後我也忍痛簽下放棄急救結切書，跪送母親上靈車，我真的好難過、好難過。」

他說「我上月才送走我老婆，接著又發生這樣的意外，讓我同時間失去2位最心愛的女人，情可以堪？我們這個年要怎麼過？沒有媽媽在還算是個家嗎？媽媽我真的好愛你。」

清水區臨港路27日發生8車連環撞重大車禍，經警方初步調查，疑為28歲的許男開曳引大貨車，從國道四號下來接臨港路，大貨車衝撞前方停等紅燈的7輛大小車子，方造成1死3傷的悲劇；其中，1輛白色轎車被夾擊幾成廢鐵，車內女駕駛重傷仍在加護病房，女乘客陳姓婦人傷重急救不治。