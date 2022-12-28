國內少子化問題嚴重，許多大學紛紛寄存招生名額，以後如果有需要，再拿出來用。教育部表示，一般大學校院111學年主動調減（寄存）招生名額共計10校327名，112學年共計22校4449名，寄存名額一口氣暴增為13.6倍。

至於技專校院111學年核定35校寄存名額總計為2492名；112學年技專校院核定36校寄存名額總計為4443名，跟111學年相較，成長78％。

大專校院招生不足的狀況，已經從偏遠私校，逐步影響到老牌私校、甚至是國立大學，教育部近年有什麼調控機制？

教育部表示，因應少子女化趨勢，在招生名額部分，採取「控管大學招生名額總量」及「學校主動調減招生名額」機制，包括招生名額採總量管制、配合學校辦學能量（如生師比、師資結構、校舍建築面積等）就招生名額總量進行合理調控。

教育部進一步指出，配合國家發展與產業趨勢調整招生名額、建立內控調整機制保留一定比率予學校進行調配、視學校各學制班別招生結果（註冊率）適度調整招生名額總量，以及由學校自行評估申請主動調減（寄存）招生名額等策略，適度調控大學校院招生名額。