台東縣水環境巡守隊成立近20年，環保局感謝隊員們的付出。（台東縣政府提供）

台東縣水環境巡守隊成立近20年之久，從剛開始的1隊60人至今已達9隊180人，隊員們平時會主動巡查認養河段，維護河川水域，今年度更主動辦理4場次淨溪淨川及水質監測等活動，環保局感謝每巡守隊員無私奉獻，也歡迎更多民眾加入，共同維護台東美好的河川環境。

台東縣環保局目前有9支水環境巡守隊，以「自己的環境、自己守護」角度出發，打造親水與美好的河川環境，自民國2004年草創至今，獲得中央及地方政府高度肯定與各項特殊績優事蹟。

環保局表示，水環境巡守隊的隊員們平時會主動巡查認養河段，維護河川水域，今年度更主動辦理4場次淨溪淨川及水質監測等活動，總計201人參與，共清理出234.5公斤垃圾；另通報水汙染案件或髒亂地點共11件，透過巡守隊的不定期巡檢及通報，恢復水環境豐富樣貌，為環保盡一分心力。

環保局指出，守護環境需要民眾一起響應，對水環境巡守隊有興趣的民眾可以申請加入現有的隊伍，也可以自己號召夥伴成立，只要符合入隊申請條件，隊員年齡18至75歲、隊員人數至少10人、檢附巡守地圖以及說明巡檢區域及頻率等，審核通過後即可加入水環境巡守隊的大家庭。

環保局每年都會舉辦數場次水環境守護相關活動，並聘請專業講師針對水環境巡守隊們進行教育訓練，除了提供汙染舉發及巡檢工作技術支援外，也透過訓練課程加強隊員們的巡守技巧及污染通報流程，並協助取得志工手冊。諮詢專線（089）232-772。