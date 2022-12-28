女星小甜甜（張可昀）疑因在記者會模糊焦點惹「藝起發光」教會牧師宋逸民不滿，事後小甜甜退出教會，隨之冒出多名爆料者指控教會與宋逸民，教會先是澄清沒有換角，指出小甜甜生活上有狀況，讓金剛忍不住為好友聲援，釣出阿Ben、徐小可、媒體人王瑞玲等人爆料，而仍在教會的藝人則力挺宋逸民澄清，雙方說法不一，曾是「藝起發光」的初創成員的藝人李明依，現也跳出直批宋逸民表裡不一。

根據《壹蘋》報導，李明依解釋離開藝起發光的原因：「我2016年就離開，我不欣賞宋逸民台上台下表裡不一，情緒控管有問題，動不動就發脾氣，他做事情的方式，我都不認同。」並質疑對方作風「而且牧師、師母還業配，賣減肥藥、增高藥，不是很奇怪嗎？」

藝人李明依是虔誠的基督徒，她舅舅就是牧師，25歲那年在斗六受洗，之後李明依到藝人之家，也是在這裡認識了宋逸民夫婦、黃國倫夫婦，之後幾人一起創立「藝起發光」，當時藝起發光只是協會，並非教會，創立初衷是為了廣邀各地衆教會的基督徒藝人們跨教會來合作，集合力量，一起參與每年舉辦的「愛在四月天」福音晚會，也期許藝人們都能為主做公益行動，傳播愛心。

曾任「藝起發光」的理事長黃國倫也透露，卸下職務後，他們成為第一對「被離開」藝起發光的夫妻，寇乃馨坦言，當時是很難過地離開，「我至今想起離開時的那一晚，國倫一個人窩在我家沒開燈的客廳沙發上，一言不發呆坐了好久好久，我們都非常難過」。