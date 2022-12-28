為幫助青年實現創業夢，新竹縣政府與明新科技大學合作在校內成立新竹縣首座青創基地，首波已輔導培育14家青創團隊進駐，將再招募21組青創團隊在明年進駐，從即日起至明年1月13日止開放青創團隊申請，將提供創業諮詢輔導、培力課程、優惠共享辦公室等福利，助青年創業之路更順遂。

為協助青年成家立業，新竹縣府成立青年事務科，規畫多項青年政策及多元活動，並在明新科技大學內成立青創基地。該基地占地280坪，可提供最多55組青創團隊進駐，並提供創業問題諮詢等專業級輔導，今年8月正式啟用，首波成功引進14家廠商進駐，並在今年12月初舉辦成果展。

有了首波青創團隊進駐的成功經驗，新竹縣府推出第2波青創團隊進駐招募，歡迎青年發揮創意及創造力，實現心中的創業夢想。教育局表示，新竹青創基地提供進駐團隊福利多多，包含由專家學者提供創業諮詢輔導、各類培力課程、企業媒合會、成果博覽會等，還有優惠的共享辦公空間及新創辦公室、免費共享學習教室、會議室及洽談室等場地租借額度。

教育局指出，第2波進駐團隊申請，資格需團隊成員至少1人須45歲（含）以下，且團隊成員至少1人設籍新竹縣或於新竹縣工作。其他條件擇一即可，包含登記於新竹縣之公司、行號及工廠。國外或其他縣市具一定規模之創新企業，有意在新竹縣拓展據點者。從事相關促進產業創新與創業組織團隊。2021年竹夢young點子計畫及2022年青春靚點子大學生創業挑戰賽獲選前3名團隊，有優先申請進駐資格。其他經新竹縣政府教育局同意進駐的創業團隊。

招募申請採線上申請，時間從即日起至2023年1月13日晚間23時59分截止收件，申請後將相關資料寄至指定信箱後即完成報名，並在1月17日採視訊會議展開招募審查會，成功通過的團隊可從2月1日起至12月31日止進駐。詳情資訊與申請簡章請上新竹縣政府教育局青年事務科FB粉絲專頁或至新竹青創基地官方網站查詢。