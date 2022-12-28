王瞳劇中被惡整低溫中下水。（民視提供）

王瞳和黃文星劇中再度合體。（民視提供）

王瞳在民視8點檔《市井豪門》中被惡整，劇中在壹品集團上班的她，被逼得在7度C的寒流天氣中下鱘龍魚池工作。王瞳表示，收到劇本發現自己被主管惡整，必須穿青蛙裝下水到魚池工作，為此她當天穿了禦寒的2條褲子及4件上衣，沒想到一下水仍是被水凍得吱吱叫。

她說這是第一次拍戲穿青蛙裝，感覺很特別，而且覺得魚很有靈性，因為前面下去試水溫的時候，魚都圍繞在她旁邊，結果等到開拍又全部都游離開。

王瞳感謝劇組的貼心，找到生態農場的鱘龍魚池，魚池的水相當乾淨，加上拍攝的魚可能習慣人會圍觀欣賞，所以只要一靠近，就會自動聚集起來，且魚的體積跟重量很龐大，所以呈現的畫面相當驚人。王瞳說她私下不會有機會跟魚這麼近距離互動，比較擔心拍攝過程會傷到魚，還特別請教生態農場的老闆，要如何跟魚兒和平共處一整天。

劇中黃文星從美國回來，就先到魚池找女朋友王瞳，兩人合體大放閃光，喊話要閃爆觀眾的眼球。但因為當天實在太冷，王瞳說兩人對詞時，嘴唇被凍到不自覺顫抖，NG了好幾次；她很感謝農場還提供浴室讓她可以先洗熱水澡，預防受寒感冒。

黃文星飾演的李俊杰劇中從美國返台，也將意外得知自己的身世，原來自己不是邱玉英（陳仙梅飾演）生的小孩，對於角色即將有大進展，連他自己都很期待，他也透露將「改頭換面」，有新的演出方式，請觀眾拭目以待。