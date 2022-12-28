中國官方前天深夜宣佈自明年1月8日起，對新冠病毒感染由「乙類甲管」降級為「乙類乙管」，將「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，入境人員無須集體隔離。此前數小時，一份防疫會議紀錄流出，已經率先曝光了上述內容，同時也披露政治局常委李強接替總理李克強擔任中央應對疫情工作領導小組組長。

星島日報報導，這份文件披露，25日下午，全國新冠疫情防控工作電視電話會議在北京召開，中央政治局常委、中央應對疫情工作領導小組組長李強出席會議並作重要講話。中央政治局常委、中央應對疫情工作領導小組副組長王滬寧，中央政治局常委、中央辦公廳主任、中央應對疫情工作領導小組成員丁薛祥，中央應對疫情工作領導小組成員王毅、李書磊、尹力、劉國中、肖捷出席會議，會議由國務院副總理孫春蘭主持。

2020年年初，武漢爆發新冠疫情，疫情領導小組應運而生，由總理李克強擔任組長，主管黨務的政治局常委王滬寧擔任副組長。這顯示明年3月將擔任總理的李強已經出掌這個小組，不過王滬寧目前仍任副組長，而不是主管黨務的常委蔡奇。

至於五名小組成員，前四人均為新任政治局委員，王毅是外交部長，李書磊是中宣部長，尹力是北京市委書記，劉國中是候任副總理，肖捷則是國務院秘書長，各自代表不同的系統。劉國中長期在農業大省黑龍江工作，內定負責農業農村工作，由於防疫涉及到農村，並不代表他將來在國務院一定分管衛生工作。

據稱，此方案經本月22日中央政治局常委會審議通過。李強在會中發表講話強調，一是要「充分認識、充分肯定」3年來中國疫情防控取得的「巨大成效」，全面、準確理解實施「乙類乙管」時機「選擇恰當，基本條件具備」。他還說，「乙類乙管」是防控工作重心轉變和防控措施優化完善，絕不是躺平或者放開，乙管不是不管，仍需依法實施預防控制措施。