台中市昨（27）日深夜發生一起公車撞死母嬰的悲劇，一名30歲李姓女子和伊拉克籍老公、1歲兒子過馬路時，遭陳姓駕駛撞擊，導致母嬰傷重不治。對此，來台30年的奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金感嘆，「什麼時候，這樣的遺憾才不會再發生？」

李女一家三口昨夜行經學士路和英才路路口時，遭後方左轉的公車撞擊，母嬰一度被拖行10幾公尺，當場失去呼吸心跳。陳姓駕駛以10萬元交保後，今日到醫院向家屬致歉，強調「我不是故意的」。

對此，來自馬來西亞的陳志金表示，「什麼時候，這樣的遺憾才不會再發生？為什麼外國行人，會覺得在台灣過馬路很可怕？」指出自己來台30年，每次遇到會停下來禮讓行人的汽機車，都會點頭致謝，「因為那真的很不容易，有一半的時間，我必須先等待車子先衝過去」，猜測可能是因為生活忙碌、大家趕時間，所以行車時才會不禮讓行人。

許多網友則紛紛回應，「我自己在開車，若是遇到行人穿越道上有行人，也是一定會停下來禮讓。但是，我也真的好怕會被後面的汽車追撞喔！」、「有次推嬰兒車過馬路，有一台車右轉急彎，嚇我一跳也不減速，我對她比中指，對方也給我比中指，代表她有看到我也知道她差點撞到我們，但是她就是故意的⋯開車最大」。