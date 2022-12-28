在韓企不看好未來景氣，加上當地疫情再度升溫之下，還有28日是韓股除息日，故大盤一開就直接摜破2300整數關卡，最後收在2,280.45點，大跌52.34點或2.24%，創兩個月最低。不過，韓元小幅走升，外資法人共賣超1.13兆韓元。

韓國央行表示，擔憂通膨太高以及經濟衰退，韓國最新商業信心指數從12月的74，掉到明年元月的70，低於分界線100表示悲觀者較多。其中，製造業從69小減至68，非製造業也從77降到72。

韓國近日天候極端寒冷，當地最新單日確診人數已經連續兩天都超過8萬，來到8.75萬。做為因應之道，韓國政府正全面檢討治療相關藥品，同時也積極要幫老年人再施打追加劑。

權值股一片慘綠，三星電子大跌2.58%，SK跌1.3%。特斯拉股價重挫，電池製造相關業者也跟著走低，LG Energy Solution跌4.49%，三星SDI跌3.37%，化學大廠LG Chem也跌2.27%。

韓元兌一美元匯價在1,267左右，韓元小升4.4元。