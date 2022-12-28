大同（2371）全台土地達47萬坪，為上市公司翹楚，總經理王金來表示，大同的土地資產長期開發，是新事業的發展的發電機，大同對未來發展深具信心！

大同集團轉投資事業尚志資產開發所推的房地產規劃包括：1、活化產權獨立之資產(中和捷開案、台通廠案)。2.向外募集雙北市都市更新案(雙連案)。3.自有資產具地段價值，持續開發整合週邊鄰地。(忠孝復南案) 4.自有土地及廠房長期出租收益。

在建工程案及銷售案有：大同莊園二期177戶，已在2020年10月全部預售完銷，總銷金額約26億元；預計到明年5月完工交屋，取得使用執照，以挹注母公司營收及利潤。第三期約661戶，2022年公開持續銷售中，估銷金額148億元。

預計2023年公開銷售的「中和捷運共構宅」案，總銷金額約200億，預計明年第二季取得建造執照。另有「北市雙連都更案」預計總銷金金額14億元，明年2Q取得建照。還有「北市復興南路都更案」、「芙蓉大樓都更重建案」等。