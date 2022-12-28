香港特區行政長官李家超12月28日，表示，目前計畫於明年1月15日前落實陸港「通關」。

據香港星島網報導，香港特別行政區行政長官李家超28日下午3時30分在政府總部主持「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布放寬多項防疫措施，包括取消疫苗通行證、取消限聚令、密切接觸者毋須再隔離，而海外抵港人士由機場入境時，也無須再做核酸檢測，有關措施12月29日生效。

報導稱，李家超宣佈取消疫苗通行證，繼續推動「一老一幼」疫苗接種；取消所有入境強制檢測，海外、內地、澳門、台灣的抵港人士，毋須再做核酸檢測，改為進行5天自行快測的健康建議。特區政府同時宣布取消所有社交距離措施，包括限聚令、1.5米餐桌距離、每桌上限人數等，只維持口罩令，有關措施29日生效。

李家超列出放寬防疫措施的六大原因，包括：1. 整體社會已達到相當高疫苗接種率，早前曾確診人數已超過250萬人，社會已建立較廣泛的整體防疫屏障。2. 香港已有足夠有效的抗疫藥物。3. 醫護人員已經積累對疫情應對的豐富經驗。4. 醫管局已強化緊急應變系統，資源運用和應用、負荷能力已提升。5. 香港市民對冠狀病毒有更多認識，有更好的自我防禦能力。6. 特區政府將重點放在防重症、死亡，以及保護高風險群組。