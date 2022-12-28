新北市教育局於今(28)日集美國小舉辦「111年度臺灣母語日觀摩會暨推展本土語言績優學校與人員表揚大會」，鼓勵並表揚長期在本土語言教學及推廣用心付出的教育人員，共有111校、83位績優教師以及24校師生創意說唱獲獎；新北市教育局長張明文強調母語的學習需生活化，未來會持續與原民局以及客家局深入合作，一起推動傳承本土語言的政策。

張明文局長，母語是文化保存的基礎，新北市以「趣味學習、生活母語」為理念，從生活中落實本土語言，今年更配合中央政策，國高中本土語列部定必修課程，規劃成立國高中本土語言工作小組，發展更多元且豐富的課程內容，協助現職教師掌握教學趨勢，讓本土語永續傳承。

「母語學習需要落實生活化」，張明文提到自己身為客家人，客語都是從與阿公、阿嬤以及父母在家中的日常對話中學習而來，然而自己的下一代卻已不會講客語；他認為家庭對於母語傳承相當重要，未來教育局也會跟原民局、客家局合作，共同推廣母語生活化。

榮獲本年度本土語績優團體獎共5校，其中德拉楠民族實驗小學為新北市第一所泰雅族原住民實驗小學。梁淑媛校長表示，學校透過山林智慧、部落時農、部落史地、彩虹編織之課程涵養，以「落實全人教育、傳承泰雅文化、守護永續環境」為目標，營造優質學校及文化特色環境，共創學校成為薪傳泰雅文化學習基地，實踐原住民族教育理想。

另外新北市自2019年起推動本土文化影音創意說唱讚計畫，讓孩子透過說唱、戲劇等多元方式表現母語學習成果，今年共24校參賽，總按讚人數將近5千人次，以「我的學校」為主題，讓孩子介紹求學和成長的學校。

教育局表示，語言傳承首重師資專業化，為鼓勵學校教師參與認證與授課，新北市訂定高級中等以下學校推動本土語言教育獎勵計畫，從學校教育落實本土語言推動；除了學校教育之外，同時也邀請家長也能在家中和孩子一起說唱母語、玩母語，未來將持續透過生活化、趣味化的學習，讓母語從小扎根做起，積極傳承臺灣母語的文化精鍊之美，共同為本土語言及文化傳承努力。