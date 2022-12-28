據澎湃新聞報導，12月27日，浙江省杭州市召開「搶先機、拼經濟」30條政策新聞發佈會，公布《關於「搶先機、拼經濟」實現開門紅的實施意見》。其中，「暖心關愛用工」政策包括5條措施，將通過發放電子消費券、給予企業各類補貼等形式，鼓勵和倡導省外員工留杭穩崗。

據悉，為鼓勵和倡導省外員工春節期間留杭穩崗，助力企業復工達產，杭州將向每名春節期間留杭的省外員工（在杭繳納社保的非浙江戶籍員工）發放600元（人民幣，下同）消費券。

杭州市人力資源和社會保障局黨組副書記吳潔靜表示，春節期間堅持生產的杭州市規上企業且符合條件的，按堅守崗位的外省籍參保員工每人500元的標準發放一次性留工補助。「春節期間，杭州市企業租用大巴車跨省『點對點』組織非本市戶籍員工返崗且符合補貼條件的，補貼包車費用50％，每家企業最高20萬元。」

在文化旅遊方面，明年第一季，杭州全市國有A級收費景區實行首道門票免費，並鼓勵非國有A級景區也免費開放，吸引外地遊客到杭州旅遊。

倡導外來務工人員「留下過年」的不止杭州一地。12月12日，義烏公布「留義過年」十條舉措，在義繳納職工基本養老保險的非金華籍在義人員，可申領500元／人的數字人民幣紅包。

12月24日，上海市人民政府辦公廳印發關於支持本市相關行業和企業穩崗留工有序運行若干政策措施的通知，鼓勵引導外來務工人員留滬過年，支持外來務工人員節後加快返崗復工。

元旦春節每天150元！此地為快遞、外賣小哥發補貼

鼓勵電商平台和郵政快遞企業持續提供快遞、外賣服務，2022年12月25日至2023年1月27日期間（以下統稱「補貼期間」），對重點監測的電商平台和郵政快遞企業，給予上崗工作的一線人員每人每天60元補貼；特別的，對元旦期間（2022年12月31日至2023年1月2日）和春節期間（2023年1月21日至1月27日）上崗工作的一線人員，給予每人每天150元補貼。

鼓勵重點工程建設施工項目不停工、少停工，在補貼期間，當日實際上崗人數達到2022年11月末實際上崗人數80％以上的重點工程建設施工項目，給予上崗工作的一線人員每人每天100元補貼。補貼經費由市、區兩級財政共同保障。

12月26日，福建泉州也公布措施，支持企業穩崗留工促生產，節前留泉職工，最高獎勵3000元。