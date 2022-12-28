EVERY ANGLE of Luka's RIDICULOUS game-tying putback bucket 🎬😱 pic.twitter.com/zVJAAKVw19 — NBA (@NBA) December 28, 2022

獨行俠控衛東契奇（Luka Doncic）28日繳出恐怖的單場60分、21籃板、10助攻，不僅大逆轉126比121戰勝尼克，同時留下多項神人紀錄。首先這是史上首見60-20-10大三元，即使是上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）最猛的一次大三元53-32-14也沒能達標，最接近的是「大鬍子」哈登（James Harden）4年前的單場60-10-11大三元，以及「忍者龜」韋斯布魯克（Russell Westbrook）5年前的57-13-11大三元。

獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）推文讚歎：「我們親眼目睹東契奇的偉大表現，這是我前所未見的。」他開季前就告訴美媒《TMZ》說，本季的東契奇很有希望成為年度MVP角逐者。落敗的尼克還寫下一個難堪的紀錄，成為史上首支在終場前35秒領先9分還被追平、最後輸球的球隊。

自俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）在2000年的單場61-23以來，距今22年才首度出現60分、20籃板的超級「雙廿」。此外這是獨行俠隊史首次有人砍下60分，亦是本季首場個人60分的演出，東契奇一口氣改寫自己單場最高分與最高籃板紀錄。

美媒CBS體育計算東契奇的Game Score（單場表現評分）為56.3分，近38年來僅有5場比賽可以超越他。首先是麥可喬丹（Michael Jordan）單場69分18籃板，其次依序為布萊恩（Kobe Bryant）的81分，卡爾馬龍（Karl Malone）的61分18籃板，大衛湯普生（David Thompson）的73分7籃板，哈登的60-10-11。