天氣變冷，許多人的皮膚也跟著變得又乾又癢，婦產科醫師張瑜芹指出，乾性肌膚在秋冬季節會更加嚴重，出現搔癢、脫屑，甚至是龜裂、流血等現象，她分享5個小撇步，幫助大家緩解皮膚乾癢的不適，包含洗完澡立刻擦乳液、用加濕器增加環境濕度、避免用過熱的水洗澡、洗澡不超過10分鐘、皮膚癢時別大力摳抓。

張瑜芹在臉書粉專發文指出，乾性肌膚在秋冬季節會更加嚴重，不但會出現搔癢、脫屑等現象，嚴重時還可能龜裂、流血；有些疾病也會引起乾性肌膚，像是糖尿病、腎衰竭、洗腎患者都容易有這個問題，較年長的人也會因為皮膚逐漸變薄，導致皮膚失去彈性和水分；至於香港腳、濕疹、接觸性皮膚炎、脂漏性皮膚炎，也可能造成皮膚乾癢。

張瑜芹表示，在皮膚乾癢的時候，可以使用比較滋潤的乳霜、乳液擦拭乾燥的部位；除此之外，還有5個小撇步能有效緩解，包含洗完澡立刻擦乳液保濕、利用加濕器增加居家空間的濕度、避免用過熱的水洗澡、洗澡盡量不超過10分鐘、皮膚搔癢時不要大力摳抓。

最後張瑜芹也提醒，如果皮膚乾癢已經持續一段時間，且用許多方法仍無法改善，建議就醫檢查，確認身體是否有生病，對症下藥才能遠離皮膚乾癢的不適感。

中醫師廖宏哲也指出，冬天皮膚乾癢是因為氣溫下降，表皮的汗腺及血管收縮，導致皮脂分泌不足，造成皮膚內的水分容易蒸發，沒辦法保持滋潤，乾燥的皮膚較緊繃，並且容易產生癢的感覺。

因此廖宏哲建議，在冬天洗澡水溫不宜過熱，還要減少清潔劑的用量，避免皮膚上的油脂被帶走，擦乳液也只要薄薄一層即可，塗抹太厚反而會堵塞毛孔，遇到氣溫高或運動等需要排汗的時候，就容易產生刺刺癢癢的感覺。