新年元旦連假將屆，國光客運配合交通部公路總局疏運優惠措施，推出36條中、長程與國5路線平均85折優惠票價，鼓勵民眾利用大眾運輸出遊。

國光客運平均85折優惠路線包含台北往返台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線，國5路線則囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，使用電子票證又可免費轉乘當地客運1段票（或享基本里程免費）優惠。

高公局於12月31日連假第1天封閉國五石碇南向入口，改為大客車專用入口，再加上國5北上大客車專用道不受匝道儀控管制，搭乘客運往返國5既省錢又省時。

國光客運舉例，圓山往返羅東的1879線，原價140元，連假折扣後115元（約82折），南港往返宜蘭1878線，原價110元，連假折扣後只要90元（約82折），再配合上主管機關「在地有腳」租車優惠，銜接旅遊行程最後一哩路，宜蘭租車業者提供7折起租車優惠，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退返100元，租汽車可退返200元。

國光客運提醒，配合台中轉運站拆除，國光客運提醒台中市區上客處已經遷移至雙十路一段27-2號臨時站，緊鄰近市公車干城站，建議乘客可以在國光客運官網訂票，提前保留座位，又可減少現場排隊等候時間。