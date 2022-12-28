民進黨代理主席陳其邁、桃園市前市長鄭文燦今（28）日下午共同舉行記者會，向外界說明選後檢討報告內容。鄭文燦指出，此次民進黨敗選的原因有兩部分，一是人選推出時間較晚導致整合不易，二是傳播力道不足。相關報導經轉發至社群平台Ptt後，也引起網友熱議，有人甚至大罵「報告一點X用都沒有」。

另外，據轉述檢討報告還提到，被外界點名是敗選戰犯之一的新竹市前市長林智堅形象很好，但論文抄襲案衝擊，沒有設下停損點， 「在人民的眼中產生了執政的傲慢，有部分選民選擇制衡民進黨，而不是支持民進黨」。至於頻被點名的「側翼」，民進黨副秘書林鶴明則表示，2018年民進黨敗選後，網路上出現很多義勇軍，自願架設網站側翼，不是民進黨敗選的原因。

對此，Ptt鄉民們大罵「完全不提全黨挺抄襲，檢討個鬼」、「這報告一點X用都沒有」、「自己創造最多假訊息，還在那邊該該叫，噁心」、「不敢檢討蔡英文，這份報告就是廢文一篇」、「都在檢討別人」、「奇文共賞」。

另外，也有人狠酸「都是假訊息、扭曲，中介法請上」、「沒人敢檢討蔡英文挺論文抄襲，因為鄭文燦自己都抄了」，並直言「打官腔的檢討，只會讓人更失望」、「房價、疫苗、供電，都不敢檢討」、「看樣子2024不下架民進黨，永遠都是其他人的錯」。