友達(2409)宣布攜手國立成功大學共同成立聯合研發中心，宣示雙方未來將共同投入於高階顯示技術、智慧醫療、循環永續等跨領域研究合作，未來將積極串聯成大醫療聯盟導入達擎各項醫療解決方案進行臨床場域驗證，亦期許與成大共同針對醫療場域需求與痛點，攜手開拓更多符合臨床運用情境的解決方案。

友達光電近年加速雙軸轉型步伐，除持續精進前瞻顯示技術（Go Premium），同時加速進軍垂直場域應用（Go Vertical），此次聯合研發中心成立，友達預計在未來3年投入3000萬預算，聚焦智慧醫療、前瞻顯示、循環經濟及數位科技，透過科技與學術專業串聯，促進學術研究交流與人才培育，同時助力解決方案的場域驗證與商業落地。

友達光電董事長暨執行長彭(又又)浪表示，友達與成大自2010年起展開合作，12年來已推動30件產學合作專案，研究面向涵蓋前瞻顯示、智慧製造、能源等，產學合作一直是友達創新研發重要的核心驅動力，成大具備優秀的人才與研究實力，未來我們將與成大攜手，透過雙方緊密的合作交流，盼能為產業與學界持續注入活水。

友達旗下子公司達擎專精於教育、企業、零售、醫療和交通等多元垂直場域，致力提供市場全方位的智慧顯示解決方案，著眼於醫療場域需求與智慧醫療趨勢，達擎憑藉著穩定可靠、高品質及高效率的全方位智慧醫療顯示器解決方案，聚焦智慧手術室、檢測診斷及醫療資訊整合管理等領域，持續開拓3D醫療影像及研發遠距醫療等解決方案，積極協助醫護人員實現精準診斷與治療。

至於旗下子公司友達宇沛以循環經濟及節能永續為核心，將友達內部多年累積碳管理和水資源管理的實務經驗，轉化為綠色製造解決方案與服務，幫助企業邁向淨零永續經營，服務對象囊括半導體廠、印刷電路板廠、晶圓廠與面板廠等電子電機製造業，更涵蓋食品業等傳統產業。