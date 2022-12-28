和泰車(2207)周三宣布，2023年1月起LEXUS部分商品建議零售價價格調整。因應全球鋼材、車用晶片與車輛製程各項關鍵原料、零組件等成本持續上漲，日本原廠反映已無法完全吸收多重變數及壓力，經多次與原廠協商，將調整自2023年1月1日(含)起生產之部分車型建議零售價以反映成本，各車系建議零售價漲價金額從2萬元至40萬元不等，NX及其他車型尚與原廠協商中。

目前已下訂的車主若是交付2023年1月1日(含)起生產之車輛，建議零售價調整如下，ES 200調漲2萬元，價格在177萬元至195萬元；ES 250、ES 300h均調漲4萬元，ES 250價格為218萬元、ES 300h價格在203萬元至249萬元；IS 300h調漲5萬元，價格在199萬元至214萬元；LS500h調漲30萬元，價格在505萬元至580萬元；而LC500、LC500h、LC-CV齊漲40萬元，建議零售價分別為620、650、648萬元。

周二和泰車舉辦TOWN ACE廂型車新車上市發表會，總經理蘇純興表示，受到車用晶片與車輛製程各項關鍵原料、零組件等成本持續上漲，目前預期明年第一季仍有缺車窘境。