網路流傳新竹女中高三國語文考題要學生依圖片解讀寓意，但圖片內容引發性聯想熱議。校方今天表示，考題是希望學生用不同角度看事物，無需過度解讀。

有網友日前在網路上分享新竹女中高三國語文期末考寫作能力測驗試題，題目為「請揣摩畫中傳達的訊息，解讀其可能的寓意，並闡述你的看法」。

網友指出，考題中的圖片是1隻長頸鹿在替1隻獅子畫肖像，但長頸鹿因身高太高，視線只能從上方看見獅子的背部、頭部，因此長頸鹿畫出的肖像成品看起來容易讓人有性聯想。

這道考題的圖片，網友表示，其實是在網路流傳多時的「迷因圖」，網路「迷因」最主流的型式可能是圖片，是指網路上的搞笑圖片、影片、文字，內容常含有幽默或嘲諷的意味。

對此，新竹女中表示，出題老師希望學生透過漫畫了解人因有不同視野而有不同想法，期許學生能用不同角度看待事情，「與性聯想毫無關聯」。

校方指出，學生對於這道題目並沒有過多的聯想或討論，甚至不知道這樣考題會引發網友這麼多討論與聯想。

針對引發網友熱議，校方表示，出題老師感到有些壓力，她希望網友不需過度解讀與討論。