六甲落羽松美景。(六甲區公所提供／曹婷婷台南傳真)

2年一度大地藝術季。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

3天元旦連假來了！台南市除了推出大咖雲集的台南好Young跨年演唱會、2年一度大地藝術季以及佳評如潮的龍崎空山祭、鹽水月之美術館等，還能到左鎮二寮迎接2023年第一道曙光及豐富濱海生態，還可與國際貴客黑面琵鷺等冬候鳥相見歡，在台南熱鬧跨年後，可以文青、可以泡湯賞花還能大啖美食。

將於12月31日登場的「台南好YOUNG」跨年晚會於安平永華市政中心西側廣場舉辦，特別邀請到國民姐夫「AKIRA」和EXILE放浪兄弟好夥伴SHOKICHI等嘉賓陪大家一起跨年！

元旦連假還能到關子嶺與龜丹泡溫泉，楠西梅嶺賞梅花吃梅子雞，品嘗牛肉湯與虱目魚鹹粥等暖胃料理，也能跟黑面琵鷺等國際驕客相見歡。12月31日至明年1月2日到漁光島下橋右轉約100M處左側森林的「第6屆漁光浪集」，響應集結公益、藝術、音樂、創作、環保、減塑、資源永續行動的市集活動。

2年一度大地藝術季分別在麻豆總爺藝文中心、大隆田生態文化園區、拔林車站設有3大展區，超過60件藝術作品及100場文化探索，打造台灣目前單一縣市最廣的藝術季，更是第一個聚焦於溪流的藝術季，帶領大家沿著曾文溪流域走訪總爺藝文中心、大隆田、渡頭與拔林等地區，以最貼近生活的方式探討水域治理相關議題。

龍崎空山祭以「隨風去留」為主題，展出由藝術家與社區居民、生活環境互動交流、共創的公共裝置藝術作品，呈現專屬於龍崎山林、奇幻又富有文藝氣息的浪漫夜晚。除了欣賞空山祭，還能走訪龍崎新光里彩繪村、大潭埤公園等關廟景點。

月之美術館也在鹽水區歷史街區舉辦，以「我們」為策展主題，包括8件新增作品、11件常設作品，還有Bingo闖關互動贈獎活動，增加看展樂趣。來到鹽水還可走訪月津港親水公園、護庇宮、永成戲院、八角樓、聚波亭大眾廟、鹽水武廟、鹽水車站等景點，再逛《俗女養成記》景點後壁菁寮老街。

元旦當天到二寮迎接曙光後，還能前往關子嶺泡泥漿溫泉、楠西區享受龜丹溫泉，也能到楠西區梅嶺欣賞滿山雪白梅花、品嘗梅子雞湯與養生薑黃雞等，除了梅嶺梅花，台南各地花海也陸續綻放，包括鹽水區信義路旁、北門區侯雨利故居及文山里仁安宮周邊（174市道旁）、六甲落羽松周邊田地，都種有波斯菊及百日草的休耕花海；六甲區落羽松也開始逐漸轉變成紅褐色，歡迎民眾前來拍照打卡。