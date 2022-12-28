新北市政府自2017年起開辦人民團體「領航金獎」，表彰服務社會、奉獻人群的優質團體，今在市府舉辦第六屆頒獎典禮，主題為「疫起關懷、一起挺你」，新北市淡水區關懷弱勢協會長年關懷淡水、三芝、石門、八里的弱勢民眾，即使疫情爆發，仍主動整合資源照顧弱勢，幫助無數家庭度過難關，獲新北市長侯友宜頒贈「最佳領航奉獻獎」。

侯友宜表示，淡水區關懷弱勢協會理事長、市議員蔡錦賢號召理監事和志工，長年關懷淡水、三芝、石門、八里的弱勢民眾，即使疫情爆發，仍不忘照顧弱勢，是北海岸的「巨人」。他也盛讚所有獲獎單位，都是公益績優、滿滿做慈善，他表達最崇高的敬意。

蔡錦賢表示，小時候家窮，阿嬤牽著他的手到處去張羅，阿嬤告訴他說，今日受人點滴，改天有能力時，一定要回饋，因此他創立協會，立志幫助弱勢。協會理事蔡揚月梅表示，有次去訪視案家，發現屋內黑漆漆，一個小孩光溜溜的，也沒包尿片，原來是案家為了省電費，沒開燈，讓她感觸很深。

社會局長張錦麗表示，她每年至少要到淡水參加三次大活動，包括春節、端午、中秋等，淡水區關懷弱勢協會都會結合在地所有資源來幫助弱勢，包含慰助金、民生物資等，一年要發出1千萬元的善款，是北海岸最佳的社福夥伴。

社會局指出，今年報名「領航金獎」評選的人民團體有264家，最終評選出「金獎」32家，「銀獎」53家，「銅獎」79家及「公益獎」100家。

頒獎典禮同時表揚134家修正章程規定，保障理監事單一性別不低於1／3，並實質達到目標的團體。其其中大新板愛心關懷協會、民俗技藝發展協會、退休校長協會、新莊區長壽會和鶯歌林姓宗親會等5家獲得性別平等典範獎。張錦麗表示，新北女性理監事比例已接近4成，率先達成CEDAW國家報告委員建議的目標，是台灣的驕傲。