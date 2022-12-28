桃園市新屋區農會契作農民約50位，面積達130公頃，年產量600公噸。（新屋區農會提供／蔡明亘桃園傳真）

為升級國產稻米產業鏈、增強國產米競爭力，農委會農糧署推動稻米產銷契作集團產區計畫，今年輔導共79處產區，其中桃園市新屋區農會憑多年產銷履歷認證、適地適種等強項，輔導在地農民生產好米，現代化行銷帶動國產米發展，獲選為地區優良營運主體。

稻米產銷契作集團產區由具行銷能力的營運主體與農民契作，透過統一栽培管理與教育訓練，從生產端就推動安全健康栽培模式，生產高品質且可溯源的國產米，收穫稻穀透過營運主體的品牌行銷，在國內外市場銷售，農民種好米、營運主體賣好價，正向循環可提升農友收益。

新屋區農會祕書盧永才表示，新屋共有約50位農民參與此計畫，契作面積達130公頃，年產量600公噸，農會12年前就開始推動產銷履歷驗證，還通過ISO22000與HACCP等驗證，去年才獲得產銷履歷達人獎項，今年更第2次獲得農糧署評鑑績優產區，同時也是北部地區唯一獲獎產區。

盧永才提到，新屋農會也與農委會桃園區農業改良場合作，輔導農民著重種植「桃園3號新香米」以及高雄147香米，所有農民一條心，除進行農藥殘留檢測外，也遵照農改場專家建議合理化施肥，「適地適種」相信也是獲獎原因之一。

盧永才表示，新屋農會也結合在地客家元素，自創品牌、設計包裝，透過網路行銷推廣在地好米與相關產品。農會參與稻米產銷契作集團產區計畫，針對農民收穫的稻米保價收購，實質增加農民收益，也讓消費者在挑選時多一層保障，買得放心吃得安心。