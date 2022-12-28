許多長輩體力不好，還有關節退化的問題，怕運動會受傷，導致運動量更低，體力越變越差。中山醫學大學附屬醫院牙醫師劉馥萱與板橋亞東醫院骨科醫師陳鈺泓指出，關節若是不動，退化速度就會越快，還分享14種有助於修復關節的食物。

劉馥萱醫師在臉書粉專發文表示，長輩體力不佳又怕受傷，就會選擇減少運動量，但詢問陳鈺泓醫師才知道，越是不運動，關節就會越快衰退，建議長輩在量力而為的情況下，可以從事游泳、健走、腳踏車、瑜珈等運動，能幫助關節保持健康。

另外除了運動外，還要多吃含有軟骨素或膠質的食物，雙管齊下能使關節更健康，有助修復關節的食物分為動物與植物來源，動物型的有豬耳、蹄筋、鰻魚、雞爪、豬尾、牛尾、海參，而植物型的則是黑木耳、白木耳、海帶、秋葵、川七、納豆、山藥。

骨科醫師戴大為也曾提到，爬山能運動又可親近大自然，是相當不錯的活動，對年長者好處多多，但長輩體力不如年輕人，事前要多做功課，例如先查好登山路線、身體狀況、天氣及總距離等，選擇適合自己難度的路線，再來就是「循序漸進挑戰」，平時沒戶外活動習慣，建議從平緩健行路線開始，最後就是「裝備齊全」，長者爬山時最好備有登山杖、合適的登山鞋、背包等，以登山杖為例，能減輕下肢關節負擔，在關鍵時刻避免滑倒。