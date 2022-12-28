邁入第3年舉辦的新竹縣2023公益慈善跨年晚會，即將在31日熱鬧開演。晚會當天民眾可憑捐贈發票兌換摸彩券，摸彩活動獎項全出爐，最大獎2輛休旅車，還有電視機、電視遊樂器、高級飯店住宿券等豐富好禮，邀請民眾一起捐發票、挺公益，將精美獎品帶回家。

今年晚會將安排客家新曲獎最佳創新歌曲獎的3名歌手開場演出，主要卡司則有趙傳、周興哲、Bii畢書盡、張涵雅、鼓鼓呂思緯、老王樂隊、G.O.F、黑旋風、廖柏雅、MVP迷霧森林等，活動當天可透過中視綜合台收看，此外中視新聞臉書粉絲專頁、中視新聞YouTube，以及縣長楊文科臉書粉絲專頁也有網路直播，更多活動詳細請見活動官網（https：／／2023hsinchunewyear.com／）。

此次摸彩獎項豐富，有TOYOTA休旅車2輛、液晶電視30台、iPhone 14與iPhone 14 Plus手機共10支、SAMSUNG Galaxy手機6支、Apple Watch 5只、SAMSUNG平板電腦5台、Nintendo Switch主機5台、電動輔助自行車1輛、ACER筆記型電腦5台、Dyson吸塵器5台、飛利浦空氣清淨機5台、藍牙電競耳機10組、筋膜槍20台、按摩枕20個、電動曬衣架5組、瞬熱飲水機100台。

住宿券與門票部分有新竹喜來登飯店家庭房住宿券1張、新竹安捷國際酒店行政總裁套房住宿券1張、新竹安捷國際酒店安捷客房住宿券1張、小叮噹科學主題樂園雙人門票50組、六福村主題樂園雙人門票25組、綠世界生態農場雙人門票25組，以及攻城獅籃球隊季票2組。

交旅處表示，縣內各鄉鎮市家戶皆有1張摸彩券，民眾也可在晚會當天的下午3點至晚上7點，憑今年11月至12月的5張實體發票或3張雲端發票，就可在晚會現場櫃台兌換摸彩券，每人最多兌換3張，全場共1萬5000張為限，發票則全數捐贈公益慈善團體。當晚在縣府廣場還有100攤美食攤位，晚會最後更有時長180秒的高空煙火秀。