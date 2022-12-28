「After That 在那之後 台北二二八紀念館常設展示更新預展」28日於台北二二八紀念館開展，策展人郭俊毅（中）講解展覽故事。（張芷瑜攝）

「After That 在那之後 台北二二八紀念館常設展示更新預展」28日於台北二二八紀念館開展。（張芷瑜攝）

台北二二八紀念館28日舉辦「After That 在那之後 台北二二八紀念館常設展示更新預展」開展，於今起展出至明年3月12日，展覽將用時間軸區分成四大區域還有小主題，並透過復刻展品、多媒體藝術裝置等，讓觀眾了解二二八紀念館在歷史事件中扮演的重要角色，此外，台北二二八紀念館將於明年4月休館，預計2024年12月完成整建修復工程。

策展人郭俊毅介紹，此次更新預展用時間軸區分成四大區域還有幾個小主題，其中像「戰爭後的台灣社會」講述天皇宣布投降到1947年的故事，「放送後的二二八事件」則講述二二八發生的主體，以及之後的事件。

郭俊毅接著說，「潛藏深處的空白記憶」則討論二二八事件後，國民政府宣布戒嚴的時期，直到1987年才有平反運動，讓二二八事件走進大眾的視野，最後談「追思後的紀念想像」，談到為什麼要紀念，這應都可拿來對話與討論的，藉由不斷出土的史料及研究成果，更全觀理解事件始末。

館長蕭明說明，台北館現在常設展為2011年所製作，經過11年，對於二二八事件論述有待更新，設備也陳舊，加上台北館在2020年被指定為市定古蹟，經過兩年討論才有古蹟再利用計畫，預計明年4月休館，盼在2024年12月完工，2025年2月能重新開館，用嶄新面貌跟民眾見面。

蕭明治表示，台北館未來會以大台北地區二二八發生的歷史背景、多元受難階層為主去討論，不侷限於過去談的精英階層，而台北館過去作為廣播電台的角色，讓民眾可在此發送二二八相關訊息，也成為一個重要歷史場景，會在常設展做出不同展現。此外，本次展覽做為常設展示更新的預展，除展示二二八事件的歷史外，也會收集民眾的建言，列入未來常設展示規畫時的參考。