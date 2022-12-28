一段烏克蘭的無人機拍下的影片，顯示無人機對靜置的俄羅斯T-90M 坦克投下手榴彈，想不到效果極佳，引爆了坦克的內部彈藥，這輛俄羅斯最先進的坦克就被1枚手榴彈給摧毀。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這段影片是烏克蘭武器公開情報組(Ukraine Weapons Tracker OSINT)發表的，說明提到，戰鬥發生在頓巴斯地區，烏克蘭操作R18無人機在空中巡邏，發現坦克後，投下好幾枚的RKG-3 HEAT 手榴彈，引爆了坦克的彈藥而造成殉爆，砲塔在巨大的爆炸中被撕扯下來。

經過好幾枚手榴彈的轟炸後，T-90M發我殉爆，砲塔被炸飛。(圖/Ukraine Weapons Tracker)

R18是一種8軸無人機，由民用無人機改裝而來，這種無人機具有大約50公斤左右的載重。早在俄烏戰爭之前，烏克蘭就將這種無人機軍用化，並嘗試投放RKG手榴彈，因此在戰爭爆發後，這套組合立即派上用場。

8軸無人機投擲RKG手榴彈。(圖/Wiki)

俄國RKG手榴彈威力大，使用容易，至今仍出現在衝突地區。(圖/breachbangclear)

RKG-3手榴彈是前蘇聯在1950年生產的反坦克手榴彈，外型如同酒瓶，重量大約1公斤，內裝TNT高爆炸藥。投擲出去後，尾部還會張開小降落傘，增加飄蕩的距離，並確保手榴彈以 90 度角擊中目標，訓練有素的投手，可以擲出15~20公尺的距離。

#Ukraine: A T-90M joins the turret-tossing competition - a Russian T-90M tank was destroyed by RKG-3 HEAT grenades adapted to be dropped from Ukrainian drones. pic.twitter.com/PW3x3ItNjR — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 26, 2022

至於「苦主」T-90M坦克，是T-90系列的最新改進型，於2017年首次公開，具有更新的裝甲模塊，以及全新設計的砲塔，也換裝率更大的引擎。第一批T-90M是在2020 年春季交付給俄羅斯軍隊。

蘇軍俄軍碰撞式反坦克手榴彈 RUSSIAN RKG-3M

不過，這輛坦克應誶已經被遺棄了，當時履帶就已脫落。並且手榴彈擊中坦克後，沒有任何動作而持續挨炸，直到殉爆。從另一個角度來看，烏克蘭無人機純粹是浪費手榴彈。